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Рязанцев научат зарабатывать на своём личном бренде

8 ноября 2019 года рязанцев приглашают на первую в Рязани конференцию-практикум по личному бренду «Бренд по имени Я».
Сталкивались с проблемой поиска клиентов?
А знаешь, что одна из причин того, что клиенты обращаются к кому-то другому, но не к тебе, – это твой личный бренд, а точнее его отсутствие?
Клиенты предпочитают обращаться к кому-то через рекомендации, а если их нет – к тем, кто на слуху.

На конференции ты узнаешь как:

  • Создать свой личный бренд и начать быстро его развивать
  • Получить признание на экспертном рынке
  • С помощью растущей популярности повышать количество клиентов и, как следствие, увеличивать средний чек
  • Быть популярным и узнаваемым для вашей целевой аудитории и попасть в СМИ
  • Правильно упаковать себя, начиная от внешнего вида, заканчивая фирменным стилем
  • Отстроиться от конкурентов и стать №1 в выбранной сфере
  • Дополнительно зарабатывать на рекламных возможностях собственных ресурсов
    Кроме того, рядом с тобой будут находиться ещё 200 предпринимателей Рязани, среди которых ты найдёшь партнёров и клиентов.

Спикер Екатерина Кононова:

  • Основатель первого в СНГ специализированного агентства по персональному брендингу BAKERS
  • Идеолог и основатель сообщества по self-продвижению Клуб Медийных Личностей
  • Автор специализированного курса по персональному продвижению в школе бизнеса «Синергия»
  • Автор бестселлера «Личный бренд с нуля. Как заполучить признание, популярность, славу, когда ты ничего не знаешь о «персональном PR» и «Конструктор идеальной жизни»
  • Колумнист FORBES CONTRIBUTOR
  • Более 7 000 учеников по всему миру
  • Более 17 000 часов практики управления репутацией
    Билеты можно купить здесь brandrzn.ru
    Более подробно о мероприятии можно узнать по телефону 89209723991 и в группе В контакте
    Место и время проведения: конгресс-отель «Амакс», Первомайский проспект, 54, в 17.00 ч.
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