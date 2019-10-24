Рязанцев научат зарабатывать на своём личном бренде

8 ноября 2019 года рязанцев приглашают на первую в Рязани конференцию-практикум по личному бренду «Бренд по имени Я».

Сталкивались с проблемой поиска клиентов?

А знаешь, что одна из причин того, что клиенты обращаются к кому-то другому, но не к тебе, – это твой личный бренд, а точнее его отсутствие?

Клиенты предпочитают обращаться к кому-то через рекомендации, а если их нет – к тем, кто на слуху.

На конференции ты узнаешь как:

Создать свой личный бренд и начать быстро его развивать

Получить признание на экспертном рынке

С помощью растущей популярности повышать количество клиентов и, как следствие, увеличивать средний чек

Быть популярным и узнаваемым для вашей целевой аудитории и попасть в СМИ

Правильно упаковать себя, начиная от внешнего вида, заканчивая фирменным стилем

Отстроиться от конкурентов и стать №1 в выбранной сфере

Дополнительно зарабатывать на рекламных возможностях собственных ресурсов

Кроме того, рядом с тобой будут находиться ещё 200 предпринимателей Рязани, среди которых ты найдёшь партнёров и клиентов.

Спикер Екатерина Кононова: