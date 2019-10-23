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Рязанцев наградят почетными грамотами за успехи в трудовой деятельности

На внеочередном заседании Рязанской городской думы, которое прошло в среду, 23 октября, было принято решение наградить следующих рязанцев почетными грамотами Рязанской городской думы за успехи в трудовой деятельности и большой вклад в развитие образования города:

  1. Ларису Горшкову, учителя начальных классов школы №49;
  2. Марину Боганец, учителя музыки школы №49;
  3. Елену Тюмину, заместителя заведующего по административно-хозяйственной части детского сада №103;
  4. Владимира Опоку, члена «Всероссийского общества инвалидов» территориального отделения №3 города Рязани;
  5. Наталью Яковлеву, заместителя директора «ГУЖК Советского района города Рязани»;
  6. Ирину Бабаеву, главного бухгалтера УК «Квадр-М»;
  7. Людмилу Шерстянову, педагога-психолога детского сада №107.

В результате голосования положительное решение принято единогласно.

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