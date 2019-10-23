Рязанцев наградят почетными грамотами за успехи в трудовой деятельности

На внеочередном заседании Рязанской городской думы, которое прошло в среду, 23 октября, было принято решение наградить следующих рязанцев почетными грамотами Рязанской городской думы за успехи в трудовой деятельности и большой вклад в развитие образования города:
- Ларису Горшкову, учителя начальных классов школы №49;
- Марину Боганец, учителя музыки школы №49;
- Елену Тюмину, заместителя заведующего по административно-хозяйственной части детского сада №103;
- Владимира Опоку, члена «Всероссийского общества инвалидов» территориального отделения №3 города Рязани;
- Наталью Яковлеву, заместителя директора «ГУЖК Советского района города Рязани»;
- Ирину Бабаеву, главного бухгалтера УК «Квадр-М»;
- Людмилу Шерстянову, педагога-психолога детского сада №107.
В результате голосования положительное решение принято единогласно.