Рязанцев наградят почетными грамотами за успехи в трудовой деятельности

На внеочередном заседании Рязанской городской думы, которое прошло в среду, 23 октября, было принято решение наградить следующих рязанцев почетными грамотами Рязанской городской думы за успехи в трудовой деятельности и большой вклад в развитие образования города:

Ларису Горшкову, учителя начальных классов школы №49; Марину Боганец, учителя музыки школы №49; Елену Тюмину, заместителя заведующего по административно-хозяйственной части детского сада №103; Владимира Опоку, члена «Всероссийского общества инвалидов» территориального отделения №3 города Рязани; Наталью Яковлеву, заместителя директора «ГУЖК Советского района города Рязани»; Ирину Бабаеву, главного бухгалтера УК «Квадр-М»; Людмилу Шерстянову, педагога-психолога детского сада №107.

В результате голосования положительное решение принято единогласно.