Рязанцев и гостей города познакомили с «Музыкой народов мира»

В четверг, 15 августа, в рамках II Международного Форума древних городов рязанцы и гости города познакомились с «Музыкой народов мира».

На главной сцене у рязанского цирка выступили песенный ансамбль «Радуница», театр народной песни «Узорочье», солистка ансамбля народной музыки «Ока» Мария Видяпина, хор Рязанского областного музыкального театра. В их исполнении прозвучали русские, белорусские, украинские песни, стихи Сергея Евсенина.

Кроме этого, зрители смогли насладиться зажигательными ритмами испанского танца в исполнении Евгении Гелеты.

Одним из сюрпризов стало исполнение ансамблем «Радуница» белорусской и украинской песен. Стоит отметить, что в репертуаре данного ансамбля до сегодняшнего дня были только песни, написанные на стихи Сергея Есенина.