Рязанцам предлагают присоединиться к акции «Дети вместо цветов»

Фонд «ПроДетство» приглашает учителей, родителей, учеников присоединиться к акции «Дети вместо цветов». Суть акции: вместо множества букетов подарить учителю по одному цветку, чтобы получился один красивый букет, а средства, сэкономленные на покупке букетов, перевести в помощь Серёже из Рязани.

Серёже 15 лет. У него ДЦП и тугоухость 4 степени. Но несмотря на диагнозы и инвалидность — Сережа достоин быть примером для многих из нас. Он очень жизнерадостный ребенок, который ставит перед собой цели и пытается их достичь. Серёжа ходит неуверенно, он плохо держит голову, у него плохо работают руки, сильная спастика, он плохо слышит, но с 2016 года он занимается легкой атлетикой и уже заработал много наград. В мае он получил награды на Всероссийских соревнованиях, Первенство России для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Помимо спорта у Серёжи много увлечений. Он любит кататься на велосипеде, играть в футбол, разбирается в моделях машин и учит правила дорожного движения. В школе Сережа учится на хорошо и отлично.

Так как Серёжа плохо слышит, он ходит со слуховыми аппаратами. Но те, которые выдают по ИПР — ему не подходят. Для Сергея и его активного образа жизни нужны современные слуховые аппараты, в которых меньше постороннего шума, чище функция выделения речи, выше разборчивость и понимание речи.

Новые слуховые аппараты помогут мальчику в учебе и общении с друзьями, родными и тренерами. К сожалению, они дорогостоящие, и семья не может самостоятельно приобрести их. Мама Серёжи обратилась за помощью в фонд «ПроДетство».

Пожертвование можно сделать от класса одной суммой — либо каждый родитель может переводить средства от себя. Выберите удобный для вас способ перевода:

АНО поддержки интересов семьи и детства «ПРОДЕТСТВО»

ИНН 6230091677 / КПП 623001001

Расч/счет 40703810253000000480

БИК 046126614 к/с 30101810500000000614

Рязанское отделение №8606 в ПАО Сбербанк г. Рязань

Назначение платежа: Пожертвование на программу Здоровый ребенок, код 14

(для перевода с онлайн-банка выберите «перевод организации»).

Также можно отправить СМС на номер 7715 со словом «сказка» пробел «сумма пожертвования», например, сказка 200.

При переводе любым способом желательно указать город, номер школы и класса.