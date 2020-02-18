Рязанцев приглашают на чемпионат по автокроссу

Под Рязанью в 31-й раз пройдут соревнования по автокроссу. О них рассказали на пресс-конференции в региональном минспорте во вторник, 18 февраля.

Чемпионат по автокроссу «Русская зима», приуроченный ко Дню защитника Отечества будет проводиться на трассе «Семёновская». Заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Павел Гамзин сообщил, что основные заезды пройдут 23 и 24 февраля. Именно в эти дни гостей и ждут на месте проведения автогонок. Доехать до него можно либо на личном автотранспорте, либо на автобусах от площади Дмитрова.

– «Русская зима» – это отличная возможность зарядиться позитивными эмоциями в праздничные дни. Эти соревнования всегда вызывают особый интерес у жителей Рязанской области, – добавил он.

Подробнее о чемпионате рассказал президент Рязанской региональной общественной организации «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта» Игорь Мурог. Он отметил, что на сегодняшний день на участие в чемпионате поступило более 30 заявок от спортсменов. Заезды пройдут в шести классах спортивных автомобилей. Это «Д2-классика», «Д2-Н», Т1-2500, Т4-1, Т4-2, Т4-3.

По традиции участие в чемпионате примут не только рязанцы. В этом году на «Русскую зиму» приедут спортсмены из Истры, Бронниц и Москвы.

– У нас в планах – расширение географии соревнований. Очень хочется, чтобы в них принимало участие как можно больше гостей из других регионов. В связи с этим нами было принято решение уменьшить организационный взнос для иногородних спортсменов, – сказал Мурог.

При этом он отметил, что уже в следующих соревнованиях по автокроссу, которые пройдут в мае в канун празднования Дня Победы, изъявили желание принять участие эстонцы.

В заключение Игорь Мурог отметил: ничто не помешает проведению чемпионата, и автомобильная трасса будет готова к встрече спортсменов и гостей при любых погодных условиях. При этом не стоит бояться ехать с детьми. На месте проведения «Русской зимы» будет работать полевая кухня, где можно подкрепиться и согреться горячим чаем.