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Рязань отмечена наградой на IV Международном форуме лучших муниципальных практик

В субботу, 17 августа, в Челябинске завершился IV Международный форум лучших муниципальных практик, посвящённый вопросам реализации национальных проектов. Участие в нём приняли руководители из разных городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Рязань на форуме представили руководитель администрации города Елена Сорокина и директор Кустового вычислительного центра Рязани Ирина Прудникова. В итоге Рязань была отмечена наградой на IV Международном форуме лучших муниципальных практик.

В понедельник, 19 августа, Елена Сорокина поздравила руководство «КВЦ» с заслуженной наградой.

– Благодаря слаженной работе вашего коллектива и качественному взаимодействию с клиентами вы получали высокую оценку на федеральном уровне. Ваш опыт включен в лучшие муниципальные практики и станет примером для других регионов, – отметила она.

Ирина Прудникова рассказала о проекте, представленном на форуме, сообщает сайт администрации города. Она отметила, что раньше на предприятии не было системы «единого окна» и жители оплачивали услуги в разных местах.

– За короткое время мы смогли обеспечить единую информационную базу в системе ЖКХ, а также прозрачность платежей, – рассказала она.

Все представленные практики отражены в специальном издании, подготовленном к Форуму, а также размещены на его официальном сайте.

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