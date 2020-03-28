5 фильмов об Италии

К сожалению, нынешняя эпидемиологическая обстановка не позволяет нам путешествовать. Даже выходить из дома на улицу без крайней надобности не рекомендуется. Особенно сложна сиутация в Италии. Именно там зафиксировано больше всего жертв коронавируса. От COVID-19 в этой стране погибло более 8 тыс. человек.

Многие из нас любят Италию, мечтают о путешествии по живописным долинам Тосканы, прогулках по каналам Венеции и фотографиях рядом со знаменитыми памятниками архитектуры. И пока эти мечты невозможно воплотить в жизнь, предлагаем вам совершить кинематографическое путешествие в эту страну. Представляем 5 фильмов, которые помогут ощутить особый колорит Италии.

Римские свидания

У Мэгги всё спланировано для идеального отпуска — солнце Рима и море Тосканы. Вот только её дочь-подросток мечтает улететь назад в Штаты к своему бойфренду. А затем героиня встречает свою первую любовь — страстного Луку и его эксцентричную мать которая тоже норовит совершить побег. Расслабленный отдых оборачивается головокружительным путешествием.

Под солнцем Тосканы

Тяжело переживая развод, писательница Фрэнсис Мэйс медленно погружается в пучину депрессии. Душевный кризис перетекает в творческий. Однако она всё же поддается на уговоры подруги и едет развеяться в Италию. Ласковое южное солнце пробуждает героиню начать новую жизнь.

Письма к Джульетте

Верона — город любви. Она навсегда меняет жизни тех, кто ступает на её улицы. Американка София оказывается в Вероне в группе волонтёров, отвечающих на письма, адресованные Джульетте. Однажды к ней в руки попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Смиф пишет о своей безумной любви. Растроганная София разыскивает пожилую англичанку и вдохновляет её приехать в Италию на поиски давно потерянного возлюбленного. Респектабельный внук, сопровождающий леди в поездке, против авантюрной идеи, но ему очень нравится София…

Римские приключения

Это комедия, действие которой происходит в одном из самых прекрасных городов мира. Вы встретите известного американского архитектора, переживающего вторую юность, простого обывателя, неожиданно проснувшегося знаменитым, молодожёнов из провинции, каждого из которых ждут романтические открытия, и американского оперного постановщика, задумавшего вывести на сцену поющего работника похоронного бюро…

Сделано в Италии

Как часто мы ждём перемен, забывая, что всё зависит от нас самих. У Рико, казалось бы, есть всё для счастья: работа, собственный дом, молодая жена Сара и верные друзья, на которых можно положиться в любой ситуации. Но однажды его жизнь кардинально меняется.

Материал подготовлен на основе данных сайта kinopoisk.ru.