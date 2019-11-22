Руководство Скопинского района призывает жителей соблюдать меры безопасности на льду

В любое время года детей и подростков тянет к водоемам. Как только появляется ледяная гладь – мы видим и конькобежцев, и лыжников, и рыбаков, и просто пешеходов, минующих дальние мосты, сокращая себе тем самым путь.

Безусловно, ледяная поверхность рек и озер приносит людям много удовольствия, создает известные удобства, но в то же время таит в себе большую опасность для жизни и здоровья человека. Однако, многие даже не задумываются о последствиях, поэтому с наступлением климатической зимы к жителям Скопинского района обратился начальник отдела ГО и ЧС администрации Скопинского района Сергей Болдин.

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– С наступлением зимы, в период становления льда, хотелось бы обратить внимание на соблюдение мер безопасности при выходе на лед и при нахождении вблизи водоемов, для того чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, – пояснил Сергей Болдин. – Отдельно хочется обратиться к любителям зимней рыбалки, так как таких людей у нас в районе много, чтобы были крайне осторожны и соблюдали меры безопасности, а так же обратиться к родителям, чтобы не отпускали своих детей одних к водоемам.

Помимо этого Сергей Васильевич озвучил ряд важных правил безопасности при нахождении на льду и вблизи водоемов и призвал всех дождаться полного замерзания водоемов и не торопиться с выходом на лед.