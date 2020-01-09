Руководитель травмцентра рассказал, с чем рязанцы обращались в ОКБ во время каникул

Руководитель травмцентра 1-го уровня Областной клинической больницы Андрей Карпунин рассказал, с какими травмами рязанцы обращались к врачами в дни новогодних каникул.

Чаще всего в ОКБ поступали пациенты с судорогами, токсическим поражением головного мозга и отравлениями суррогатами спиртных напитков.

Как отметил Карпунин, было много пациентов с черепно-мозговыми травмами. Несколько человек обратились с травмами, полученными в результате ДТП и падения с высоты.

Все обратившиеся живы. В настоящее время в стационаре проходят лечение 11 человек с черепно-мозговыми травмами и травмами, полученными в ДТП.