Режим работы отделений Сбербанка в Рязани и Рязанской области

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В связи с введением дополнительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции, в целях обеспечения безопасности и сохранения здоровья клиентов и сотрудников банка 31 марта 2020 года будут работать 54 офиса ПАО Сбербанк в Рязанском регионе. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении банка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

15 офисов будут работать по специальному графику.

31.03.2020 г. с 10.00 до 16.00 будут работать офисы Сбербанка:

8606/064 в г. Касимов, ул. Советская, 94
8606/0134 г. Михайлов, ул. Рязанская, 35
8606/0135 г. Новомичуринск, пр-т. Смирягина, 29
8606/0136 г. Ряжск, пл. Советская, 15
8606/079 г. Сасово, ул. Ленина, 16
8606/0123 г. Скопин, ул. Высоковольтная, 11
8606/0107 р.п. Шилово, ул. Советская, 9

31.03.2020 г. с 10.00 до 17.00 в городе Рязани будут работать офисы:

8606/001 – ул. Маяковского, 37
8606/014 – ул. Гоголя, 44
8606/022 – ул. Ленина, 2/68
8606/023 — ул. Тимакова, 14
8606/026 – ул. Интернациональная, 8/29
8606/042 — Первомайский пр-т, 47/1
8606/056 – Народный бульвар, 11

8606/054 — Первомайский пр-т, 18 – офис по обслуживанию юридических лиц

В период с 01.03.2020 по 03.04.2020 в городе Рязани будут работать дежурные офисы:
8606/001 с 09.00 до 15.00
8606/022 с 08.30 до 18.30
8606/054 с 09.00 до 18.00 – офис по обслуживанию юридических лиц

С 04.04.2020 по 05.04.2020 в городе Рязани будут работать дежурные офисы:
8606/001 с 09.00 до 15.00
8606/022 с 08.30 до 18.30

При этом банкоматы и информационно – платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 будут функционировать в обычном режиме.

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);
8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно)).

Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация.
Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!

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