Районным префектурам Рязани поручено выявить ветхие проблемные здания

В администрации Рязани состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По данным Главного управления МЧС России по Рязанской области в течение пожароопасного летнего периода в целях недопущения пожаров и их последствий в Рязани регулярно проводились профилактические рейды.

Проверки показали, что большая часть пожаров произошла в заброшенных и ветхих строениях. Погибшие люди курили, употребляли спиртные напитки и вели асоциальный образ жизни.

И.о. заместителя главы администрации Владимир Бурмистров поручил районным префектурам в кротчайшие сроки обследовать территории и выявить заброшенные и ветхие здания.

Руководитель профильного подразделения совместно с представителями Советской префектуры выехали на проблемный участок по улице Гражданская. Здесь в конце лета горели бесхозные постройки. Территория не благоустроена и находится в крайне запущенном состоянии.