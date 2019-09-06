Районным префектурам Рязани поручено выявить ветхие проблемные здания

В администрации Рязани состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По данным Главного управления МЧС России по Рязанской области в течение пожароопасного летнего периода в целях недопущения пожаров и их последствий в Рязани регулярно проводились профилактические рейды.
Проверки показали, что большая часть пожаров произошла в заброшенных и ветхих строениях. Погибшие люди курили, употребляли спиртные напитки и вели асоциальный образ жизни.
И.о. заместителя главы администрации Владимир Бурмистров поручил районным префектурам в кротчайшие сроки обследовать территории и выявить заброшенные и ветхие здания.
Руководитель профильного подразделения совместно с представителями Советской префектуры выехали на проблемный участок по улице Гражданская. Здесь в конце лета горели бесхозные постройки. Территория не благоустроена и находится в крайне запущенном состоянии.
– Содержание подобных объектов – это прямая обязанность префектур. Центр города – и такое безобразие. Необходимо привести территорию в надлежащее состояние и не допускать таких ситуаций в дальнейшем, – заявил Владимир Бурмистров и добавил, что профилактические рейды будут проводиться регулярно.