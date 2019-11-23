Сотрудники рязанского завода пожаловались на зарплату и условия труда

В пятницу, 22 ноября, в популярных рязанских пабликах ВКонтакте появились посты с жалобой на условия работы на одном из предприятий Рязани.



Анонимный пользователи сообщил о проблемах на фирме по производству рамок для фотографий, цех которой находится на улице Островского. По его словам, перед сотрудниками есть долг по зарплате.



– На территории завода живут и работают узбеки, – написано в ВК.



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Анонимный автор также сообщает, что руководитель предприятия на вопросы о выплате зарплаты отвечает так: «Или вы работаете бесплатно или живите на улице».



Также на фотографиях показаны условия, в которых живут и работают люди.

