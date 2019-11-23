На главную Новости Рязани Сотрудники рязанского завода пожаловались на зарплату и условия труда
Новости РязаниОбщество

Сотрудники рязанского завода пожаловались на зарплату и условия труда

В пятницу, 22 ноября, в популярных рязанских пабликах ВКонтакте появились посты с жалобой на условия работы на одном из предприятий Рязани.

Анонимный пользователи сообщил о проблемах на фирме по производству рамок для фотографий, цех которой находится на улице Островского. По его словам, перед сотрудниками есть долг по зарплате. 

– На территории завода живут и работают узбеки, – написано в ВК.

‡агрузка...

Анонимный автор также сообщает, что руководитель предприятия на вопросы о выплате зарплаты отвечает так: «Или вы работаете бесплатно или живите на улице».

Также на фотографиях показаны условия, в которых живут и работают люди.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»