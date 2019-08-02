Прокурор Рязанской области пообщался с журналистами

В пятницу, 2 августа, в Рязанской областной прокуратуре прошла пресс-конференция с участием рязанских журналистов. Прокурор региона Иван Панченко подвёл итоги работы ведомства за полгода и ответил на вопросы.

На мероприятии также присутствовали начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Надежда Соловьёва, начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Александр Сычёв, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции Татьяна Волкова и старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Юлия Ромашкина.

– Хочу сказать, что за первое полугодие 2019 года в целом прокуратура справилась с поставленными задачами, – сказал Иван Панченко.

В общей сложности региональная прокуратура выявила порядка 16 500 нарушений в сфере федерального законодательства, опротестовано более 2 000 незаконных правовых актов, внесено около 5 000 представлений, в суды направлено свыше 3 000 заявлений-исков на общую сумму порядка 400 000 000 рублей.

По инициативе прокурора к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 5 225 виновных лиц. По результатам прокурорских проверок возбуждено 133 уголовных дела. Общая раскрываемость преступлений по региону в целом составила 74%.