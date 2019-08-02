На главную Рязань Общество Прокурор Рязанской области пообщался с журналистами
РязаньОбщество

Прокурор Рязанской области пообщался с журналистами

В пятницу, 2 августа, в Рязанской областной прокуратуре прошла пресс-конференция с участием рязанских журналистов. Прокурор региона Иван Панченко подвёл итоги работы ведомства за полгода и ответил на вопросы.

На мероприятии также присутствовали начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Надежда Соловьёва, начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Александр Сычёв, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции Татьяна Волкова и старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Юлия Ромашкина.

– Хочу сказать, что за первое полугодие 2019 года в целом прокуратура справилась с поставленными задачами, – сказал Иван Панченко.

В общей сложности региональная прокуратура выявила порядка 16 500 нарушений в сфере федерального законодательства, опротестовано более 2 000 незаконных правовых актов, внесено около 5 000 представлений, в суды направлено свыше 3 000 заявлений-исков на общую сумму порядка 400 000 000 рублей.

По инициативе прокурора к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 5 225 виновных лиц. По результатам прокурорских проверок возбуждено 133 уголовных дела. Общая раскрываемость преступлений по региону в целом составила 74%.

– По этому показателю мы занимаем 13 место в России и 2 место в ЦФО. Хочу сказать, что это именно результаты слаженной совместной работы оперативных служб всех правоохранительных органов области. Надеюсь, что данные показатели найдут своё продолжение во втором полугодии текущего года, – подчеркнул прокурор региона.

Загрузка...

Лента новостей

В Рязанской области в два раза выросло количество взяток

В Рязани открылась фотовыставка Сергея Новикова

В День города рязанцы услышат джаз в исполнении одной из самых успешных итальянских певиц и пианисток последнего десятилетия

День ВДВ в Рязани отметили военно-спортивной эстафетой

Прокурор Рязанской области пообщался с журналистами

«Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО

У жителя Михайловского района изъяли марихуану

В Рязани состоялся праздник «Рязань – столица ВДВ»

Ещё на нескольких улицах Рязани отключат горячую воду

Шестым участником конкурса на должность главы администрации Рязани стал Андрей Ильичёв

В рязанском дворе сбили пожилую женщину

Аркадий Фомин: Рязань гордится званием столицы ВДВ

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Суд разрешил строить деловой центр на улице Николодворянской

В субботу рязанцев ждёт массовое отключение горячей воды

Рязанское отделение Сбербанка запустило новый сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета»