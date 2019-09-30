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Рязань

Прокуратура обязала Рязанский тубдиспансер построить забор


Прокуратура Октябрьского района Рязани провела проверку в областном клиническом противотуберкулёзном диспансере, и выявила нарушения. Об этом сообщает сайт прокуратуры Рязанской области.
В частности, отсутствует ограждение медицинского учреждения, которое согласно требованиям законодательства, должно быть установлено.
В целях устранения нарушений прокурором Октябрьского района подготовлено административное исковое заявление в суд о возложении обязанности на медучреждение о возведении забора по всему периметру территории.

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