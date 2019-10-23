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В Рязани принято решение об ответственности депутатов за предоставление ложной информации о доходах

На внеочередном заседании городской думы, которое прошло в среду, 23 октября, принят проект «О внесении изменения в Регламент Рязанской городской думы».

Данный проект разработан в целях установления порядка принятия Рязанской городской думой решений о применении к депутату, главе муниципального образования мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, предоставившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе, могут быть применены следующие меры ответственности:

  1. Предупреждение;
  2. Освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального образования с лишением права занимать должности в представительном органе до прекращения срока его полномочий;
  3. Освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе;
  4. Запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования;
  5. Запрет исполнять полномочия на постоянной основе.

В результате заседания большинство депутатов проголосовало за принятие данного проекта.

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