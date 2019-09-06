Претенденты на пост главы администрации Рязани высказались за расширение границ города

В пятницу, 6 сентября, в администрации Рязани прошло заседание комиссии по проведению конкурса на должность главы администрации города. На заседании выступили претенденты на пост – и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина и заместитель главы администрации Пронского района Андрей Ильичёв.

Оба претендента высказались за расширение границ Рязани. Елена Сорокина отметила, что в городе нет больше свободных территорий для жилищного строительства, обустройства кладбищ. Она считает, что пойма реки Оки будет и дальше застраиваться жилыми домами, а на востоке города возможно строительство промышленных объектов.

Андрей Ильичёв предложил не только расширить границы города для увеличения количества свободных территорий для застройки, но и запретить многоэтажное строительство в центре Рязани.