Представлен отчёт о динамике рынка труда Рязанской области

Пресс-служба компании HeadHunter представила отчёт о динамике рынка труда Рязанской области.



В третьем квартале 2019 года по Рязанской области количество размещённых резюме увеличилось сразу в 2,7 раза по отношению к тому же периоду 2018 года. В целом по Центральному федеральному округу также наблюдалась положительная динамика (резюме +34%, вакансии +21%).



В топ-5 по востребованности в Рязанской области вошли следующие профессиональные сферы: «Продажи» (26% от общего числа вакансий, размещённых на hh.ru в 3 квартале 2019 г.), «Рабочий персонал» (16%), «Производство» (14%), «Транспорт» (11%), «Административный персонал» (10%). Ту же картину мы видим и на сегодняшний день.



Самые востребованные специализации (с начала июля по сегодняшний день).



— В сфере «Продажи», спросом у работодателей пользуются работники розничной торговли, персональные менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, торговые представители.



— В сфере «Рабочий персонал» спросом традиционно пользуются токари и фрезеровщики, разнорабочие, а также укладчики-упаковщики, грузчики и операторы станков.



— В производстве требуются работники легкой и пищевой промышленности, инженеры, металлурги, а также токари и операторы станков.



— На работу в транспортную отрасль чаще ищут водителей, логистов, работников склада, экспедиторов, а также диспетчеров.



— В вакансиях, опубликованных в сфере административного персонала, большей популярностью пользуются секретари, операторы call-центров, курьеры, работники ресепшн.



Средняя по Рязанской области в третьем квартале заработная плата составила 39 900 рублей, в то время как средние зарплатные ожидания оказались ниже – 38 800 рублей.



Что касается конкуренции на рынке труда Рязанской области в целом, то здесь в среднем на 1 вакансию приходится 3 соискателя – такой hh.индекс является нормой и свидетельствует об умеренном уровне конкуренции в регионе. Но если рассмотреть каждую профобласть в отдельности, то мы увидим в некоторых отраслях высокий уровень конкуренции среди соискателей, а в некоторых напротив – нехватку кадров.



Высокий уровень конкуренции: В профобластях «Высший менеджмент» и «Начало карьеры и студенты» на 1 вакансию претендуют в среднем 6-7 соискателей.

Низкий уровень конкуренции: В профобластях «Рабочий персонал», «Медицина и фармацевтика», «Страхование» на 1 вакансию в среднем претендуют всего 1-2 соискателя. Это говорит о нехватке кадров.

