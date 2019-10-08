Празднование 60-летия Ново-Рязанской ТЭЦ завершилось семейным слётом туристов

В субботу, 5 октября, в оздоровительном комплексе «Звездный» прошёл седьмой семейный фестиваль «Слёт туристов». Он стал завершающим мероприятием празднования 60-летия Ново-Рязанской ТЭЦ.

Напомним, празднования юбилейной даты стартовали 14 сентября на территории развлекательного центра «Окская жемчужина» массовым семейным фестивалем, также организованным профсоюзным комитетом предприятия.

1 из 21

В этом году, впервые за свою многолетнюю историю, «Слёт туристов» прошёл под эгидой Рязанской областной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз». Помимо команд первичной профсоюзной организации (ППО) Ново-Рязанская ТЭЦ в конкурсной программе приняли участие члены ППО «Рязаньэнерго» и ППО Рязанской ГРЭС.

– Идея пригласить наших коллег возникла около трёх лет назад. Захотелось поделиться опытом, ведь насколько я знаю, мероприятий, подобных нашему, не проводит ни один из электропрофсоюзов. Мы предлагали коллегам присоединиться к нам в качестве гостей и со стороны понаблюдать за тем, как проходит туристический слёт, – рассказал председатель оргкомитета фестиваля Александр Колышкин. – Нашу идею поддержала Рязанская областная организация Электропофсоюза и к нам присоединились не в качестве зрителей, а как участники, три команды из двух дружественных организаций.

По традиции «Слёт туристов» начался с торжественной церемонии открытия и поднятия Государственного флага РФ.

Председатель первичной профсоюзной организации Ново-Рязанской ТЭЦ Алексей Бушев подчеркнул, что фестиваль уже по праву приобрёл статус областного.

– Я благодарен всем коллегам, откликнувшимся на наш призыв. Очень надеюсь, что вам у нас понравится и наши встречи будут регулярными, – отметил Алексей Бушев.

В конкурсной программе, состоявшей из трёх частей, приняли участие шесть команд, в каждой из которых – две семьи.

Первая часть программы – туристическая. Здесь каждая команда показала, насколько она готова справиться с трудностями проживания на природе. Участникам нужно было развести костер и пережечь верёвку, натянутую над кострищем, собрать рюкзак на двух человек на два дня похода по лесистой местности, построить укрытие от дождя и сориентироваться на местности, найдя по карте спрятанные флажки.

1 из 10

Вторая часть – командная. На каждом из шести рубежей соревновались по две команды. Биатлон, «Крейзи-Пионер-болл», «Транспортировка», «Башня», «Локки», «Круговая порука» – в каждой из этих игр участники смогли продемонстрировать свою слаженность и командный дух.

1 из 10

Третья часть – интеллектуальная. Все команды приняли участие в игре «Брейн ринг» и ответили на вопросы, рассчитанные на логику и эрудицию участников.

Кроме того, каждая команда получила творческие задания. Сначала нужно было придумать, нарисовать и презентовать эмблему своей команды. Затем участникам нужно было почувствовать себя настоящими артистами и показать театральную поставку на одну из басен Ивана Крылова.

– В первую очередь «Слёт туристов» – это праздник семейный. И наша главная задача – подарить работникам предприятий возможность пообщаться семьями, подружиться и замечательно провести время. Здесь собрались команды из разных предприятий, у каждого из которых своя специфика. Но все вместе мы несём тепло и свет в каждый дом, – отметил заместитель председателя Рязанской областной организации Электропрофсоюза, главный судья Александр Семёнов. – Сегодня замечательная погода, мероприятие организовано на самом высоком уровне, все люди очень довольны происходящим. Уверен, что в следующем году в семейном фестивале примет участие ещё больше команд и к нам присоединятся и другие предприятия.

В то время, как команды-участницы выполняли конкурсные задания, болельщики также не скучали. Все желающие смогли принять участие в «Лучном бое» и поиграть в лазертаг. Самых юных гостей ждали занимательные мастер-классы, аниматоры и мастера аквагрима.



1 из 28

По итогам конкурсных испытаний победителем седьмого семейного фестиваля «Слёт туристов» стала команда «Лесная братва» первичной профсоюзной организации «Рязаньэнерго». Второе место заняла команда «Энергия», третье –«Экстремалы», четвёртое – «Позитив», пятое – «Импульс». Победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» стала команда «Молния».



Всем дружинам были вручены кубки, дипломы и подарочные сертификаты.

1 из 13

Самой активной болельщицей стала Любовь Клинкова. Диплом за самый оригинальный костюм вручили Екатерине Чекашкиной. Самой яркой «звёздочкой» вечера стала юная Полина Гущина. Девочке подарили мягкую игрушку ручной работы.

Также кубки были вручены капитанам всех шести команд, а юным участникам вручили памятные дипломы.



Капитан команды «Лесная братва» Анна Аушкина поблагодарила организаторов фестиваля и призналась, что такого драйва не испытывала уже давно.



– Мы очень активные и весёлые люди, стараемся принимать участие во всех мероприятиях. И когда поступило предложение принять участие в туристическом слёте, без раздумий согласились. Конечно, мы волновались, старались подходить ответственно к каждому испытанию. Ну и креативили все вместе, – рассказала Анна Аушкина. – В подобном мероприятии мы принимали участие впервые, и в целом не представляли, что нас ждёт. Не ожидали, что станем победителями, хотели просто хорошо провести время с семьёй и друзьями. Но в итоге мы стали первыми, чему очень рады. Праздник нам безумно понравился, обязательно приедем в следующем году и подтянем своих коллег.



После подведения итогов и торжественного награждения команд, всех участников ждал сюрприз от организаторов фестиваля. На импровизированную сцену вышла команда «Pixel show». Уникальные костюмы в сочетании со световыми эффектами и диодным реквизитом сделали выступление артистов незабываемым. А появляющиеся световые надписи ещё раз напомнили гостям о том, что седьмой семейный фестиваль «Слёт туристов» прошёл в рамках празднования 60-летнего юбилея Ново-Рязанской ТЭЦ.



Завершился праздничный вечер песнями под гитару у ночного костра.