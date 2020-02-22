Праздник традиционный – место для гуляний выбрали новое

В этом году общегородской праздник Масленицы пройдёт в Центральном парке культуры и отдыха. Такое решение было принято организаторами праздника — областным правительством, администрацией города Рязани и Прио-Внешторгбанком.

Главными развлекательными площадками праздника станут зелёный театр, танцевальная веранда и аллеи самого парка. Вкусная составляющая — «Обжорные ряды» — начнут работать уже в 13.00. Пробовать блинчики и прочие вкусности пришедшие на праздник пораньше будут под выступления фольклорных коллективов. Для концерта отвели танцевальную веранду.

В 14.30 около зелёного театра состоится официальное открытие праздника. Зрителей ждёт театральное представление и ещё одна яркая концертная программа, хедлайнером которой станет кавер-группа «HOT STUFF».

Какие призы достанутся счастливчикам, покорившим «Ярмарочный столб», Прио-Внешторгбанк пока держит в секрете: призы всегда предоставляет именно он.

Кульминацией праздника станет фейерверк и сжигание чучела зимы. Пиротехники устроят огненное шоу в 18.50.

Будет, как обычно, вкусно, весело, а главное — без пробок, потому что для праздника в ЦПКиО не надо перекрывать центральные улицы города.