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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса представил свежие данные о ситуации в Рязанской области.



По состоянию на 08.30 субботы, 21 марта, число заболевших в регионе не увеличилось. На данный момент в Рязани коронавирус официально подтверждён у одного человека.



Продолжается контроль за рязанцами, прибывшими и неблагополучных по COVID-2019 стран. Сейчас есть информация о 556 гражданах. Под медицинским наблюдением находятся 479 человек, у всех них взяты анализы на коронавирус.



– Завершено медицинское наблюдение у 77 человек, все обследованы и здоровы, – говорится в сообщении оперативного штаба.

