С 14 по 18 августа пройдёт II Международный Форум древних городов. В Рязань приедут делегации 54 городов из 32 стран мира. О программе мероприятий рассказали пресс-конференции в среду, 7 августа.

– Одной из основных тем форума станет Театр. Форум объединит театральных деятелей из разных городов мир, что будет способствовать развитию театрального искусства, созданию условий для профессионального общения театральных сообществ и возникновению партнёрских отношений, совместных творческих проектов, обмену творческими достижениями театров древних городов, – отметил министр культуры и туризма региона Виталий Попов.

В этом году основные площадке охватят Лыбедский бульвар, торговый городок и площадку перед театром драмы. Во время форума рязанцев ожидает более 100 разнообразных мероприятий.

Культурная программа форума познакомит рязанцев с историей театрального искусства. Гости и жители города смогут увидеть исторические спектакли разноформатных театров.

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В рамках образовательной программы рязанцы смогут посетить лекции и круглые столы. Ключевым событием станет Школа древних городов. В этом году площадка открытого лектория разместится в знаковом для Рязани месте – в Торговом городке.

Деловая программа включает в себя международный диалог, где города смогут поделиться положительной практикой создания комфортной городской среды.

Также в рамках фестивале в Рязани пройдёт II деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» В прошлом году участниками форума стали представители 10 стран, в этом году уже подтвердили участие боле 50 байеров из 22 стран, заинтересованных в приобретении рязанской продукции.

– Основная цель мероприятия – продвижение продукции, услуг, работ рязанских компаний на зарубежные рынки и популяризация экспортной внешнеэкономической деятельности среди рязанского бизнеса, – отметил руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.

Основная направленность – обучение экспортной деятельности и сотрудничество с разными странами. Основной акцент делается на экспорте в страны Азии, Африки и ближнего Востока.

С подробной программой Форума древних городов можно здесь.