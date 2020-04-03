Потерявшим работу рязанцам предложат вакансии

В пятницу, 3 апреля, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела оперативное совещание с руководителями структурных подразделений. Елена Сорокина предложила поддержать жителей, оставшихся без работы в связи с эпидемиологической обстановкой.

Глава администрации предложила трудоустроить их в муниципальные предприятия города. Руководитель Дирекции благоустройства города Андрей Шестопалов заявил, что МУП «ДБГ» может предложить порядка 40 вакансий. Подробную информацию о них можно узнать в отделе кадров предприятия по телефону 70-12-88.

Руководителям подведомственных организаций также было дано поручение проработать этот вопрос.