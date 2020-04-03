На главную Органы власти Администрация

Потерявшим работу рязанцам предложат вакансии

В пятницу, 3 апреля, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела оперативное совещание с руководителями структурных подразделений. Елена Сорокина предложила поддержать жителей, оставшихся без работы в связи с эпидемиологической обстановкой.

Глава администрации предложила трудоустроить их в муниципальные предприятия города. Руководитель Дирекции благоустройства города Андрей Шестопалов заявил, что МУП «ДБГ» может предложить порядка 40 вакансий. Подробную информацию о них можно узнать в отделе кадров предприятия по телефону 70-12-88.

Руководителям подведомственных организаций также было дано поручение проработать этот вопрос.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани 16 водителей общественного транспорта работали без масок

Коронавирус
Сотрудники управления транспорта администрации, автодорожного надзора, совместно с ГИБДД проверили, как в общественном транспорте Рязани соблюдаются правила безопасности пассажиров.
Узнать больше

Николай Любимов дал интервью телеканалу ОТР

Власть
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в прямом эфире телеканала ОТР рассказал, как наш регион противостоит распространению коронавируса. Губернатор отметил,...
Узнать больше

На коронавирус в Рязанской области проверяют 1172 человека

Коронавирус Рязань
На коронавирус в Рязанской области проверяют 1172 человека. В настоящее время известно о 2043 гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран. Такие...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявлено ещё два случая заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязани выявлено ещё два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. – Тест...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Президент России Владимир Путин сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса будет продлён до 30 апреля. В Рязанской области начала...
Узнать больше

#МЫожидаемКВН

Акценты
В четверг, 2 апреля, в 19.00 во Дворце молодёжи города Рязани должно было состояться торжественное открытие 21-го сезона Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

#МЫожидаемКВН

Акценты
В четверг, 2 апреля, в 19.00 во Дворце молодёжи города Рязани должно было состояться торжественное открытие 21-го сезона Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани 16 водителей общественного транспорта работали без масок

Николай Любимов дал интервью телеканалу ОТР

На коронавирус в Рязанской области проверяют 1172 человека