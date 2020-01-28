Полицейские провели ночные рейды по развлекательным заведениям Рязани

В ночь на субботу, 25 января, сотрудники полиции в Рязани провели рейды по развлекательным заведениям. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



В рейдах принимали участие сотрудники ППС, уголовного розыска, участковые, инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудники подразделения экономической безопасности, кинолог со служебной собакой. Выявлялись нарушения в разных сферах торговли, миграционного законодательства и других.



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Во время рейда в одном из баров города было составлено 8 протоколов. В частности, 2 за мелкое хулиганство, 1 – за неповиновение сотрудникам полиции, 1 за побои.



В результате отработки помещения одного из баров стражи порядка доставили в отдел полиции ряд граждан, в отношении которых составлены 8 административных протоколов. В частности, 2 — за совершение мелкого хулиганства, 1 – за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции, 1 – за побои.



Кроме того, в баре полицейские застали 17-летнюю девушку и её мать. Обе были сильно пьяны. В результате на женщину составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.



Выявляли нарушения и сотрудники ДПС. В частности, был задержан нетрезвый водитель, водитель без прав, 6 водителей без ОСАГО.

