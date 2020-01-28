Полицейские провели ночные рейды по развлекательным заведениям Рязани

В ночь на субботу, 25 января, сотрудники полиции в Рязани провели рейды по развлекательным заведениям. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.
В рейдах принимали участие сотрудники ППС, уголовного розыска, участковые, инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудники подразделения экономической безопасности, кинолог со служебной собакой. Выявлялись нарушения в разных сферах торговли, миграционного законодательства и других.
Во время рейда в одном из баров города было составлено 8 протоколов. В частности, 2 за мелкое хулиганство, 1 – за неповиновение сотрудникам полиции, 1 за побои.
В результате отработки помещения одного из баров стражи порядка доставили в отдел полиции ряд граждан, в отношении которых составлены 8 административных протоколов. В частности, 2 — за совершение мелкого хулиганства, 1 – за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции, 1 – за побои.
Кроме того, в баре полицейские застали 17-летнюю девушку и её мать. Обе были сильно пьяны. В результате на женщину составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.
Выявляли нарушения и сотрудники ДПС. В частности, был задержан нетрезвый водитель, водитель без прав, 6 водителей без ОСАГО.