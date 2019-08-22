Полицейские инициативно раскрыли кражу ворот с футбольного поля в селе Сотницыно Сасовского района

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» задержали двух злоумышленников, подозреваемых в краже металлических футбольных ворот. Похищенное изъяли. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



В полицию обратился работник одного из пунктов приема вторсырья, расположенного в Сасовском районе. Мужчина был встревожен тем, что двое мужчин сдали как металлолом части футбольных ворот. Было заметно, что разрезы на частях ворот свежие и гражданин предположил – ворота еще недавно стояли на футбольном поле.



Полицейские выехали «на адрес», осмотрели металлические части ворот и согласились с предположением местного жителя. Возможно, ворота похитили.



Зафиксировав приметы мужчин, которые сдали части ворот, участковые уполномоченные полиции с помощью жителей района быстро установили их личности. Вскоре нашлось и место, откуда пропали ворота. «Осиротело» футбольное поле в селе Сотницыно. Злоумышленников – 52-х и 48-летнего жителей Сасовского района – разыскали и задержали.



По предварительной информации, мужчины давно присматривались к этому футбольному полю и, выбрав темную и теплую ночь, демонтировали и унесли ворота.



В отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

