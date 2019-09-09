Полезные советы от косметолога в День красоты

В понедельник, 9 сентября, во всем мире отмечается день красоты. В этот день принято обращать внимание на всё прекрасное и возвышенное. Во многих странах в этот день проводятся конкурсы красоты. А в магазинах делают скидки на косметическую продукцию, советуем забежать в ближайший.
Специально к этому дню представляем несколько советов для модниц от РИА «7 новостей» и косметолога Карины Гущиной.
- Для здоровой и мягкой кожи принимайте душ два раза в день. Один-два раза в неделю используйте гоммаж или скраб.
- Чтобы волосы были крепкими и не путались, ополаскивайте голову отваром ромашки и лопуха.
- После умывания протирайте лицо бумажными полотенцами. В обычном скапливается много микробов.
- Если спите лицом в подушку, то меняйте наволочку раз в три дня.
- При умывании вода должна быть строго комнатной температуры, слишком горячая вода травмирует кожу.
- Всегда смывайте косметику на ночь. Кожа должна «дышать».
- Мы то, что мы едим. Не злоупотребляйте фастфудом и сладким.
И помните, внешняя красота напрямую зависит от внутреннего состояния. Избегайте негатива и стрессов. С праздником, дорогие красавицы!