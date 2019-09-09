Полезные советы от косметолога в День красоты

В понедельник, 9 сентября, во всем мире отмечается день красоты. В этот день принято обращать внимание на всё прекрасное и возвышенное. Во многих странах в этот день проводятся конкурсы красоты. А в магазинах делают скидки на косметическую продукцию, советуем забежать в ближайший.



Специально к этому дню представляем несколько советов для модниц от РИА «7 новостей» и косметолога Карины Гущиной.

Для здоровой и мягкой кожи принимайте душ два раза в день. Один-два раза в неделю используйте гоммаж или скраб. Чтобы волосы были крепкими и не путались, ополаскивайте голову отваром ромашки и лопуха. После умывания протирайте лицо бумажными полотенцами. В обычном скапливается много микробов. Если спите лицом в подушку, то меняйте наволочку раз в три дня. При умывании вода должна быть строго комнатной температуры, слишком горячая вода травмирует кожу. Всегда смывайте косметику на ночь. Кожа должна «дышать». Мы то, что мы едим. Не злоупотребляйте фастфудом и сладким.

И помните, внешняя красота напрямую зависит от внутреннего состояния. Избегайте негатива и стрессов. С праздником, дорогие красавицы!