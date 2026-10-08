Сильный ветер и до +21°С тепла ожидаются в Рязанской области 9 октября

В пятницу, 9 октября 2026 года, в Рязанской области ожидается комфортная погода с дневным потеплением, несмотря на небольшие ночные осадки.

В течение дня на небе будет наблюдаться переменная облачность. Ночью температура воздуха составит от +3°С до +8°С. К середине дня воздух в регионе прогреется, достигнув комфортных отметок от +16°С до +21°С.

В ночные часы в некоторых районах возможен небольшой дождь. Днем осадки прекратятся. Ветер будет дуть с юга: ночью его скорость составит 4–9 метров в секунду, а днем порывы усилятся до 7–12 метров в секунду.