Под Рязанью впервые пройдёт уникальный рыболовный фестиваль «Перловка»

В субботу, 21 сентября, с 9:00 и до позднего вечера рядом с Рязанью пройдёт первый рыболовный фестиваль «ПерЛовка». Местом проведения выбрано озеро Жидень в «Окской жемчужине». До озера и обратно желающие смогут добраться на бесплатном автобусе от ТЦ «Круиз».

Рыболовных событий подобного масштаба в Рязани ещё не проводилось. Мероприятия будет проходить и на самом водоёме, и рядом на берегу, и на площади у амфитеатра. Главной темой фестиваля станут два рыболовных турнира – по фидерной и спиннинговой ловле. Регистрация участников на них уже идет в группе «Перловка» «Вконтакте». Участие – бесплатное.

Генеральными партнёрами «Перловки» выступают сеть магазинов «Ни хвоста, ни чешуи» и Загородный Курорт «Окская Жемчужина». Главными призами рыболовных турниров заявлены эхолоты компании «Практик», велосипед от «Твоего скутера», а также множество рыболовных аксессуаров. В этот день кроме соревнований всех ждут мастер-классы на рыболовную тематику, презентация лодки «РУСБОТ», тест-драйвы эхолотов, электроскутеров, электровелосипедов, электротрайков, электроквадрациклов, автомобиля Фольксваген Амарок. Ожидаются показательные выступления по велотриалу. Кроме того, прямо на берегу озера будет организована выставка палаток, а детей будут развлекать аниматоры, а желающим предложат аквагрим.

Уже ближе к вечеру действие перенесётся на площадь «Окской жемчужины», и у амфитеатра состоится награждение лучших рыбаков в номинациях «Фидер» и «Спиннинг». Живой концерт кавер-группы «MangoBits» завершит фестиваль «Перловка».

Генеральный партнёры и организаторы: сеть магазинов «Ни хвоста, ни чешуи» и Загородный Курорт «Окская Жемчужина».

Партнёры фестиваля: Дилерский Центр «Германия-Авто», сеть магазинов «Твой скутер», компания «Рекламные штучки», компания «Практик», «Додо-пицца», магазин «На рыбалку с нами», магазин «Япония Авто»/Сеть пунктов замены масла «Mobil 1», компания «Kaida», агентство «КБ праздников».

Генеральные информационные партнёры: информационное агентство «7 новостей», «Авторадио в Рязани», газета «PRO Город Рязань».