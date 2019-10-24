Под Рязанью появится резиденция Рязанского Косопуза

В рамках проекта «Новогодняя столица 2020» в развлекательном центре «В некотором царстве» будет открыта резиденция Рязанского Косопуза. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.



Этот проект был представлен во время заседания рабочей группы, прошедшего в среду, 23 октября. В работе принимали участие начальник управления культуры Евгения Власова, заместитель начальника управления культуры Марина Лушина, сотрудники городской администрации.



В резиденции Рязанского Косопуза во время зимних каникул будут работать различные праздничные зоны. Кроме того, на трёх площадках в Рязани установят новогодние арт-объекты. Основным партнёром этого проекта выступает компания «Рельеф-Центр». Пятиметровые светодиодные конструкции в виде полых новогодних шаров с установленными внутри лавочками закажут специально для Новогодней столицы России.

