Открыт новый автобусный маршрут из Рязани в Москву

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Со среды, 25 марта, начал действовать автобусный маршрут Рязань – автовокзал «Южные ворота» в Москве. Об этом сообщается на сайте Мосгортранса.

Международный автовокзал «Южные ворота» находится на территории одноимённого ТК на 19-м километре МКАД. Ранее оттуда отправлялись рейсы за границу, например в Беларусь, но теперь они приостановлены из-за коронавируса.

Автобусы из Москвы будут курсировать практически каждый час по понедельникам и средам. Перевозчик ООО «Славянский Экспресс». Стоимость билета – 450 рублей для взрослых, 225 рублей для ребёнка (с местом).

Отправление из Москвы в 07:00, 08:15, 09:00, 10:00, 10:45, 11:45, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00, 18:45, 19:45, 20:30, 21:15, 22:15, 23:00 по понедельникам и средам.

