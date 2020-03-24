Ольга Щетинкина рассказала о дистанционном обучении в рязанских школах

После завершения каникул с 31 марта по 12 апреля в школах, учреждениях дополнительного образования и профессиональных образовательных организациях начнётся дистанционное обучение. Все муниципальные органы управления образованием и образовательные организации получат методические рекомендации министерства.

Каждая образовательная организация сама определит механизм реализации дистанционного обучения: выберет электронную платформу, режим организации обучения, формы контроля и связи с учащимися и родителями. Это будет сделано исходя из возможностей школьников и их родителей, а также скорости Интернет-соединения. Дистанционное обучение может быть организовано как в онлайн, так и в офлайн режимах.

Образовательная организация должна проинформировать родителей и учащихся до 28 марта 2020 года для того, чтобы они могли организовать рабочее места и удобный режим дня ребенка (доступ к информационным ресурсом будет постоянным).

В регионе работают горячие линии:

— для учителей и директоров школ по вопросам организации дистанционного обучения: 97-19-81;

— для родителей, обучающихся и общественности: 21-09-29.

Мы планируем провести родительское собрание онлайн (группа «Образование и молодежь Рязанской области» по вопросам организации учебного процесса в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Дата прямого эфира определяется, сообщим ее в ближайшее время.