Ольга Бузова поддержала проверку рязанских школьников на наркотики

Певица Ольга Бузова поддержала введение в Рязанской области обязательной проверки школьников на употребление наркотиков. Об этом она написала у себя в инстаграме.



– Мне кажется, это остановило бы много поломанных судеб, которые сами пришли бы потом к врачам лечиться, а стало бы уже поздно, – написала Бузова.



Певица вспомнила, что в её время школьники очень боялись флюорографии, начиная за неделю до неё пить молоко, чтобы «не спалиться с курением». По её мнению, это останавливало тех, кто ещё не курил, но хотел быть крутым. Такая же ситуация может быть и с употреблением наркотиков.



Бузова считает, что опасное увлечение лучше выявить на ранней стадии и объяснить школьникам, что в жизни много кайфа и без наркотиков.

