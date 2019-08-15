Около 50 делегаций планирует принять участие в заседании Ассоциации древних городов

В четверг, 15 августа, в областной научной библиотеке имени Горького журналистам рассказали о I открытом заседании Ассоциации древних городов. Оно пройдёт 16 августа в рамках Международного Форума.

– Идея создания Ассоциации древних городов принадлежит губернатору Рязанской области Николаю Любимову. В мире уже существует опыт объединения древних городов, но наша идея по-своему уникальна и необычна. Мы включаем города в Ассоциацию исключительно по одному критерию – возраст, – сказала президент Ассоциации древних городов Ольга Игнатова.

Учредителями Ассоциации стали Рязань и Касимов, а её членами могут быть города мира возрастом старше 500 лет. В заседании планируют принять участие 26 делегаций из зарубежных стран и 23 делегации из городов России.

– Мы вместе работали над тем, чтобы Ассоциация была зарегистрирована, это был непростой путь. Сегодня вопросов для обсуждения проблем древних городов много. А потому нам необходимо сосредоточиться на нескольких основных направлениях, – отметил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Ассоциация работает по следующим направлениям: информирование населения и пропаганда в СМИ, издание учебников и календарей, организация международного волонтёрского объединения и так далее.

Ассоциация древних городов – общественная организация, основной целью которой является консолидация российского и мирового сообщества вокруг идеи сохранения и развития культуры, истории, традиций древних городов мира и их популяризации, а также укрепление дружественных связей между городами.