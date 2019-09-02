Одинаковых собак собрали на фестивале «Вестик-Фестик»

В последний день лета в рязанском ЦПКиО прошёл первый в Рязани фестиваль собак породы вест-хайленд-уайт-терьер «Вестик-Фестик». Эта достаточно редкая и милая порода собак знакома многим по фильму «Астерикс и Обеликс». Фестиваль собрал 16 белых собак разных возрастов с хозяевами.

– Мы не ожидали такого количества песиков, думали, ну собачек 10 будут, реклама была только в группе «Вконтакте» и посредством сарафанного радио, – говорит организатор фестиваля Дмитрий Беляев (агентство «КБ праздников»). – Я сам являюсь владельцем 6-летнего вестика Петры. И после своих путешествий по России, куда мы всегда берём нашу собачку, я делаю мини-клипы и выкладываю их в интернет.

По словам Дмитрия Беляева, идея о создании фестиваля возникла после видео о Петре, святом в Нижнем Новгороде.

– В крупных городах такие встречи проводятся, а вот в Рязани пока еще не было. Я согласился, придумал прикольное название «Вестик-Фестик» и вот – фестиваль замечательно прошёл! Всем понравилось – и хозяевам, и собачкам. Большое спасибо всем, кто безвозмездно помогал нам! Решили теперь каждый год в последнюю субботу лета делать такое мероприятие. Кстати, можно подумать и про фестивали других пород, – добавил организатор.

На «Вестик-Фестике» собаки участвовали в конкурсах на самого быстрого вестика, самого долго простоявшего в стойке, жюри определило лучшую модель после дефиле и лучший костюм. Конкурсанты поучили вкусные призы.

Для хозяев на фестивале проводились мастер-классы по грумингу от владельца зоосалона «Цезарь» Алины Жуковой и бытовой дрессировке от вице-президента РОО «ФСПС РО», инструктора Ирины Пец.