Новая рязанская БСМП продолжает набирать персонал

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи в Рязани продолжает набирать персонал. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.



– Больница с радостью примет в свой коллектив ответственных специалистов, – говорится в сообщении.



По состоянию на 11 марта открыты следующие вакансии:



врач-анестезиолог-реаниматолог ОРИТ;

медицинская сестра-анестезист ОРИТ;

врач-терапевт приёмного отделения;

врач-хирург приёмного отделения;

врач-травматолог-ортопед травматологического пункта;

медицинская сестра отделения функциональной и УЗ-диагностики;

медицинская сестра палатная;

медицинская сестра приёмного отделения;

медицинская сестра процедурной гнойного хирургического отделения;

медицинская сестра перевязочной гнойного хирургического отделения;

медицинская сестра травматологического пункта;

медицинская сестра гинекологического отделения;

медицинская сестра по физиотерапии;

рентгенолаборант;

инструктор по лечебной физкультуре;

уборщики служебных помещений;

транспортировщики;

сантехник;

электрик;

сотрудник в прачечную;

повар;

рабочий кухни;

провизор;

дворники.



Резюме можно присылать на электронную почту: bsmpryazan_resume@mail.ru

