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Новая рязанская БСМП продолжает набирать персонал

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи в Рязани продолжает набирать персонал. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.

– Больница с радостью примет в свой коллектив ответственных специалистов, – говорится в сообщении.

По состоянию на 11 марта открыты следующие вакансии: 

врач-анестезиолог-реаниматолог ОРИТ;

медицинская сестра-анестезист ОРИТ;

врач-терапевт приёмного отделения;

врач-хирург приёмного отделения;

врач-травматолог-ортопед травматологического пункта;

медицинская сестра отделения функциональной и УЗ-диагностики;

медицинская сестра палатная;

медицинская сестра приёмного отделения;

медицинская сестра процедурной гнойного хирургического отделения;

медицинская сестра перевязочной гнойного хирургического отделения;

медицинская сестра травматологического пункта;

медицинская сестра гинекологического отделения;

медицинская сестра по физиотерапии;

рентгенолаборант;

инструктор по лечебной физкультуре;

уборщики служебных помещений;

транспортировщики;

сантехник;

электрик;

сотрудник в прачечную;

повар;

рабочий кухни;

провизор;

дворники.

Резюме можно присылать на электронную почту: bsmpryazan_resume@mail.ru

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