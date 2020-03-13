Новая рязанская БСМП продолжает набирать персонал

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи в Рязани продолжает набирать персонал. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.
– Больница с радостью примет в свой коллектив ответственных специалистов, – говорится в сообщении.
По состоянию на 11 марта открыты следующие вакансии:
врач-анестезиолог-реаниматолог ОРИТ;
медицинская сестра-анестезист ОРИТ;
врач-терапевт приёмного отделения;
врач-хирург приёмного отделения;
врач-травматолог-ортопед травматологического пункта;
медицинская сестра отделения функциональной и УЗ-диагностики;
медицинская сестра палатная;
медицинская сестра приёмного отделения;
медицинская сестра процедурной гнойного хирургического отделения;
медицинская сестра перевязочной гнойного хирургического отделения;
медицинская сестра травматологического пункта;
медицинская сестра гинекологического отделения;
медицинская сестра по физиотерапии;
рентгенолаборант;
инструктор по лечебной физкультуре;
уборщики служебных помещений;
транспортировщики;
сантехник;
электрик;
сотрудник в прачечную;
повар;
рабочий кухни;
провизор;
дворники.
Резюме можно присылать на электронную почту: bsmpryazan_resume@mail.ru