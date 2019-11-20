Николай Любимов встретился с заместителем министра просвещения России Марины Раковой

Губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с заместителем Министра просвещения Российской Федерации Мариной Раковой. Они обсудили вопросы реализации национального проекта «Образование», проекта «Цифровизация образовательной среды» и новых программах, которые могут быть реализованы при участии Рязанской области.

Губернатор представил заместителю министра просвещения РФ ряд предложений. Любимов отметил, что имеющаяся база рязанских образовательных учреждений может быть успешно использована для организации непрерывного методического взаимодействия Минпросвещения РФ и Правительства области по вопросам развития компетенций работников отрасли в сфере управления на основе данных в образовании.

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Губернатор рассказал о программе повышения квалификации «Chief Data Officer. Современные технологии управления на основе данных в органах государственной власти». Рязанский регион в числе первых в стране начал готовить «цифровых офицеров». В школе СDO, созданной в регионе в прошлом году совместно с АСИ и РАНХиГС, проходят обучение порядка 300 человек. В июле 2019 года сертификаты получили выпускники первого набора.

Николай Любимов проинформировал Марину Ракову о положительном опыте участия Рязанской области в реализации крупных федеральных и региональных проектов в части цифровизации системы образования. Губернатор рассказал о возможностях Рязанского инновационного научно-технологического центра для апробации новых педагогических практик и технологий в среднем профессиональном образовании.

В настоящее время в регионе действует сеть образовательных учреждений, использующих инновационные решения с применением цифровых технологий, в том числе «Кванториум «Дружба» и ИТ-куб, а также центр дистанционного образования, в котором 157 детей получают образование с помощью современных программных продуктов. С помощью автоматизированной информационной системы «БАРС. Электронное образование Рязанской области» жители получают в электронном виде ряд госуслуг (запись ребенка в детсад, зачисление в школу, контроль текущей успеваемости учащихся и т.д.).

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До конца 2019 года в рамках нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика» 47,3% образовательных учреждений Рязанской области будут обеспечены широкополосным Интернетом (со скоростью 50Мбит в секунду – в сельской местности и 100 Мбит в секунду – в городах).