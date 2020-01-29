Николай Любимов встретился с Андреем Макаровым

29 января состоялась рабочая встреча губернатора Николая Любимова и председателя Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова.

Любимов поблагодарил Макарова за реальную помощь в реализации важнейших для Рязанской области проектов.

– Недавно мы сдали больницу скорой медицинской помощи, которая сейчас является самым крупным и современным медицинским учреждением в регионе. Теперь приступаем к долгожданному строительству нового корпуса онкодиспансера. Это очень важная задача, решение которой позволит вывести рязанскую медицину на лидирующие позиции не только в ЦФО, но и в России, – сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил, что продолжается укрепление инфраструктуры и в сфере образования: вводятся в эксплуатацию новые школы и ясли, в ближайшее время.

– Мы обязаны обеспечить всех детей местами в детских садах, чтобы очередей в области больше не было. Надеемся на вашу дальнейшую помощь и поддержку, – подчеркнул Любимов.

Андрей Макаров напомнил, что для решения задач, поставленных президентом, необходимо качественное, серьёзное улучшение работы всех органов власти.

– Нам предстоит очень серьёзная работа именно с точки зрения реализации положений Послания в Рязанской области. Объективно появляются огромные новые возможности. Как регион использует их, зависит в значительной степени от всех нас, – заявил Макаров.

Он также отметил, что необходимо обеспечить конструктивное взаимодействие с министерствами и ведомствами при реализации программ.