Николай Любимов: В наши дни ФСИН стала одним из важнейших государственных институтов

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил сотрудников уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником.

Уважаемые работники и ветераны уголовно-исполнительной системы Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Сотрудники ведомства вносят достойный вклад в дело противодействия преступности, обеспечения безопасности наших граждан. Ваш высокий профессионализм, преданность долгу, мужество и ответственность направлены на безупречное выполнение задач, стоящих перед правоохранительными органами страны.

В наши дни ФСИН стала одним из важнейших государственных институтов, выполняющих задачи по социальной адаптации людей, отбывавших наказание. При исправительных учреждениях региона функционируют общеобразовательные школы, учебно-консультационные пункты, профессиональные образовательные учреждения. Уверен, что и в дальнейшем ответственность, мужество и высокая самоотдача сотрудников УФСИН России по Рязанской области будут направлены на безупречное служение обществу.

Желаю всем крепкого здоровья, энергии, реализации намеченных планов!