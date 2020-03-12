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Николай Любимов: В наши дни ФСИН стала одним из важнейших государственных институтов

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил сотрудников уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником.

Уважаемые работники и ветераны уголовно-исполнительной системы Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Сотрудники ведомства вносят достойный вклад в дело противодействия преступности, обеспечения безопасности наших граждан. Ваш высокий профессионализм, преданность долгу, мужество и ответственность направлены на безупречное выполнение задач, стоящих перед правоохранительными органами страны.

В наши дни ФСИН стала одним из важнейших государственных институтов, выполняющих задачи по социальной адаптации людей, отбывавших наказание. При исправительных учреждениях региона функционируют общеобразовательные школы, учебно-консультационные пункты, профессиональные образовательные учреждения. Уверен, что и в дальнейшем ответственность, мужество и высокая самоотдача сотрудников УФСИН России по Рязанской области будут направлены на безупречное служение обществу.

Желаю всем крепкого здоровья, энергии, реализации намеченных планов!

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