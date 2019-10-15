Николай Любимов: Рязанский регион открыт для сотрудничества

15 октября делегация Рязанской области во главе с губернатором Николаем Любимовым посетила Посольство Российской Федерации в Бельгии.

На рабочей встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Королевстве Бельгии Александром Токовининым обсуждались направления возможного экономического сотрудничества, показатели товарооборота между Рязанским регионом и Бельгией, льготы, преференции и перспективные для инвесторов площадки.

По словам Николая Любимова, приход в регион новых инвесторов позволит реализовать крупные проекты в различных отраслях.

– Надеемся, что наши инициативы найдут понимание у Вас и представителей бизнеса Бельгии, в первую очередь в сфере логистики, – сказал губернатор. – В Рязанской области создана ТОСЭР, и мы заинтересованы в увеличении числа резидентов в этой перспективной для работы инвесторов зоне. У нас есть что предложить и в других сферах: промышленном и сельскохозяйственном производстве, культуре и туризме. Любые конструктивные инициативы с бельгийской стороны найдут на Рязанской земле понимание и будут рассмотрены в кратчайшие сроки. Рязанский регион открыт для сотрудничества.

Губернатор Николай Любимов отметил, что в составе бизнес-миссии Рязанского региона в Бельгии работает делегация предпринимателей, которые заинтересованы в сотрудничестве с конкретными местными компаниями. В переговорах участвуют представители ООО ЗВК «БЕРВЕЛ», Конструкторского бюро «Аврора», ООО «СкопинЗерноПродукт», которое планирует экспортировать в эту страну семена льна. Кроме того, специалисты рязанских организаций сферы здравоохранения, а также отельеры прибыли в Бельгию с целью изучения передового опыта в профильных сферах и продвижения на экспорт своих услуг.