Николай Любимов рассказал об участии в съезде «Единой России»

Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в работе съезда партии «Единая Россия». Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети.



– Сегодня работали в Москве на XIX съезде «Единой России». Вместе с нами — Президент Владимир Путин и глава Правительства Дмитрий Медведев, – написал Любимов.



Владимир Владимирович подчеркнул необходимость слаженной работы власти, участия в ней населения для достижения поставленных нами целей. Именно такую командную и открытую деятельность мы стараемся выстроить в Рязанской области.



Важным для рязанцев итогом съезда стало обсуждение партийных проектов. Они серьезно помогут нашему региону в строительстве социальных объектов.

