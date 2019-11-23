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Николай Любимов рассказал об участии в съезде «Единой России»

Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в работе съезда партии «Единая Россия». Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети. 

– Сегодня работали в Москве на XIX съезде «Единой России». Вместе с нами — Президент Владимир Путин и глава Правительства Дмитрий Медведев, – написал Любимов.

Владимир Владимирович подчеркнул необходимость слаженной работы власти, участия в ней населения для достижения поставленных нами целей. Именно такую командную и открытую деятельность мы стараемся выстроить в Рязанской области. 

Важным для рязанцев итогом съезда стало обсуждение партийных проектов. Они серьезно помогут нашему региону в строительстве социальных объектов.

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