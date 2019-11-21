Николай Любимов поздравил рязанских работников налоговых органов

Поздравление губернатора Рязанской области Николая Любимова с Днем работника налоговых органов РФ опубликовали на сайте регионального правительства.

– Уважаемые работники налоговых органов Рязанской области, ветераны ведомства! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

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Вы выполняете важную и ответственную работу: от вас напрямую зависят решение социальных проблем и создание благоприятных условий для развития экономики, деловая и инвестиционная активность в регионе.

У Правительства Рязанской области с налоговой службой налажено конструктивное взаимодействие. Мы совместно решаем задачи по повышению доходной базы региона, обеспечению своевременного информационного обмена, росту качества предоставляемых услуг как для граждан, так и для бизнеса.

Налоговая служба за последние годы значительно укрепила свой авторитет. Налогоплательщики видят, как внедряются передовые технологии, формы и методы. Предпосылками к этому являются высокий профессионализм, ответственность и добросовестный подход к работе. Особых слов признательности заслуживают ветераны, заложившие основы добросовестного отношения к делу, внесшие значительный вклад в становление и развитие службы.

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В день профессионального праздника желаю всем доброго здоровья, оптимизма, реализации намеченных планов!