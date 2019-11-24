Николай Любимов поздравил мам с праздником

Поздравление губернатора Рязанской области Николая Любимова с Днём матери.



Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днем матери!



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Сегодня самые теплые и искренние слова признательности звучат в адрес женщин, которые посвятили свою жизнь материнству. Этот праздник – дань глубокого уважения за безграничную любовь к детям, сердечное тепло, доброту, терпение и неисчерпаемую душевную щедрость.



Во многом благодаря материнской заботе и участию человек формируется как сильная, всесторонне развитая личность с правильными нравственными основами.



Поддержка материнства и детства обозначена Президентом РФ В.В. Путиным в числе приоритетных задач. Большая работа в этом направлении предусмотрена в национальных проектах. Самое серьезное внимание придается созданию условий для повышения рождаемости, качеству медицинских услуг, социальной помощи, развитию сети образовательных учреждений.



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В праздничный день благодарю всех мам, особенно многодетных и приемных, за то, что вырастили и растят достойных детей. Для них они навсегда останутся самыми дорогими в жизни. Желаю, чтобы дети всегда доставляли радость своим родителям, помогали и поддерживали их. Пусть в каждом доме будет гармония и благополучие. Крепкого всем здоровья, счастья и добра!

