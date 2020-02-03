Николай Любимов попросил власти Узбекистана восстановить памятник Полетаеву

2 февраля рязанская делегация во главе с губернатором Николаем Любимовым приняла участие в мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине подвига Героя Советского Союза и национального Героя Италии Фёдора Полетаева.

Губернатор отметил, что для него важно было побывать на месте гибели Героя Фёдора Полетаева.

– Очень важно именно сейчас, когда во многих странах бывшего социалистического лагеря разрушают памятники нашим освободителям, вместе с итальянцами положить этому конец, сказать своё «Нет».

В Узбекистане в 2015 году снесли памятник Фёдору Полетаеву. Как рассказал губернатор, рязанцы узнали об этом после того, как всё произошло. Николай Любимов отметил, что если бы в Рязани узнали об этом раньше, то обязательно нашли бы возможность переместить памятник на место рождения героя.