Николай Любимов о новом Дворце торжеств: У нас таких объектов пока не было

В четверг, 17 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов осмотрел здание Дворца торжеств в Рязани. Оно будет располагаться в помещении кинотеатра «Москва». Реконструкция здания началась в середине октября этого года. В настоящее время завершена внутренняя отделка, устанавливается оборудование и мебель, ведётся благоустройство прилегающей территории.

Начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Васильева рассказала, что в здании Дворца торжеств будет работать центр регистрации актов гражданского состояния, который объединит ЗАГСы по г. Рязани и Рязанскому району. Здесь предусмотрено 20 рабочих мест. 10 окон для приёма граждан будут работать шесть дней в неделю. Для удобства посетителей будет создана электронная система управления очередью, а также установлены терминалы для оплаты госпошлины и инфоматы. Переезд отделов ЗАГС будет осуществляться постепенно и закончится к концу года.

Николай Любимов заявил, что полностью реконструкция здания должна завершиться к декабрю. Он отметил некоторые недочёты, но подчеркнул, что ещё есть время для их устранения.

– У нас таких объектов пока не было. Не хватает последних штрихов, чтобы новый Дворец торжеств стал украшением всего города, – отметил губернатор.