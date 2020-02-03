Рязанская делегация побывала в Италии с рабочим визитом. Николай Любимов отметил, что деловая программа очень насыщенная. За время пребывания делегации Рязанской области в Италии уже проведён ряд интересных и плодотворных встреч с руководством региона Пьемонт и провинции Алессандрия, прошли двусторонние бизнес-переговоры, подписаны соглашения о взаимодействии между Ассоциацией предпринимателей Рязанской области и Агентством по сотрудничеству и обмену между Россией и Италией (Ry.Al.Ge.ETS), а также между Рязанским Центром поддержки экспорта и Ассоциацией международного Центра делового и культурного сотрудничества «Русский Дом в Италии» (R.D.I.).

– Состоялся хороший разговор и с руководителями регионов, и с представителями местного бизнеса. Мы пригласили наших итальянских друзей в Рязанскую область на празднование 75-летия Победы, Международный форум древних городов, – сказал Николай Любимов. – Мы начинаем налаживать на высоком уровне экономические связи с Италией. Приехала очень серьезная по составу бизнес-делегация, потому что есть большая заинтересованность в итальянских инвестициях, а у итальянского бизнеса есть заинтересованность в сотрудничестве с нами.

Губернатор добавил, что впереди еще серия встреч и переговоров, которые также будут способствовать установлению более тесных деловых контактов между Пьемонтом, Алессандрией и Рязанской областью.