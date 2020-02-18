Николай Любимов: экологическая ситуация остаётся сложной

18 февраля состоялось заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Рязанской области, которое провёл Николай Любимов. На нём, в частности, обсуждалась экологическая ситуация в регионе. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

По словам губернатора, работа в работа по улучшению экологической ситуации имеет крайне важное значение.

— От того, насколько эффективно она построена, напрямую зависит качество и продолжительность жизни людей. В регионе реализуется ряд природоохранных мероприятий, главное из которых – национальный проект «Экология». Однако, несмотря на принимаемые меры, экологическая ситуация остаётся сложной, – сказал губернатор. – Жителей области продолжает беспокоить качество воздуха и воды, о чём свидетельствует большое количество жалоб. В основном они касаются областного центра.

Глава региона предложил совместно выработать меры по улучшению сложившейся ситуации и проинформировать людей о том, какая работа ведётся в этом направлении и ее результатах.