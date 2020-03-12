Николай Любимов: До 1 мая должны всё вычистить так, чтобы всё блестело

В среду, 11 марта, состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова с министром ТЭК и ЖКХ Андреем Устиновым.

Они обсудили вопросы реализации программ капремонта. В этом году планируется выполнить около 3 тыс. видов работ, сообщает сайт регионального правительства. На 2020 год запланирована замена свыше 330 лифтов, что позволит практически полностью решить проблему по оборудованию с превышенным сроком эксплуатации.

– Мы одни из немногих субъектов, которые эту работу провели. Риски остановки лифтов у нас практически отсутствуют, – заверил министр.

Губернатор поручил уделять максимальное внимание разъяснительной работе среди населения и контролю за качеством капремонта, в том числе с участием самих жителей. Большое значение имеет и депутатский контроль.

Глава региона поручил министру Андрею Устинову организовать работу по уборке территорий после зимнего сезона. Любимов отметил, что люди жалуются на большое количество мусора.

– Необходимо его убрать, сделать чистым и город Рязань, и наши населенные пункты. До 1 мая должны всё вычистить так, чтобы всё блестело, – сказал губернатор.