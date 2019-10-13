Николай Любимов: АПК в последние годы демонстрирует стабильно высокие результаты

Поздравление губернатора Рязанской области Николая Любимова с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности



Уважаемые работники агропромышленного комплекса Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей региона, от эффективной работы которой во многом зависит динамичное социально-экономическое развитие Рязанской области.



АПК в последние годы демонстрирует стабильно высокие результаты по всем основным направлениям и успешно реализует задачи, сформулированные в рамках национальных проектов. Сельхозтоваропроизводители сегодня целенаправленно занимаются наращиванием экспортного потенциала. Правительство региона в свою очередь старается обеспечить аграриям качественную, своевременную господдержку, в том числе в расширении рынков сбыта, освоении новейших технологий в земледелии, животноводстве, селекционной деятельности, модернизации материально-технической базы хозяйств, увеличении мощностей хранения и переработки полученной продукции.



Интенсивное развитие аграрного сектора – это во многом заслуга работников отрасли, которые стремятся повышать свое мастерство, добросовестно работать на благо родной земли. Достойный урожай зерновых, собранный в 2019 году, значительный рост показателей по молоку в очередной раз подтверждают, что в АПК региона трудятся высокопрофессиональные специалисты.



Уверен, совместными усилиями мы обязательно выполним поставленные Президентом РФ стратегические задачи. В ближайшей перспективе нам предстоит усилить работу в освоении выпуска экологически чистой продукции с высоким индексом конкурентоспособности, продолжить наращивать объемы производства молока, мяса, овощей, масличных культур, укреплять кадровый резерв отрасли. Привлечение инвестиций в развитие агробизнеса в Рязанской области остается важнейшим вопросом. С особым вниманием будем вести работу по повышению качества жизни на селе, созданию комфортных условий для людей.



Желаю всем труженикам регионального АПК, ученым-аграриям, работникам пищевой и перерабатывающей индустрии, ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Рязанской области и всей нашей страны!

