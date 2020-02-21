Накануне Дня защитника Отечества в Рязани возложили цветы к монументу Победы

В пятницу, 21 февраля, рязанцы возложили цветы к Вечному огню и монументу на площади Победы. Память павших почтили минутой молчания.

Первыми цветы к памятнику возложили губернатор Николай Любимов, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кузнецов, начальник РГВВДКУ им. Маргелова Алексей Рагозин.

Также цветы возложили представители власти, депутаты Рязанской областной и городской дум, ветераны и военнослужащие, члены общественных организаций и другие благодарные рязанцы.

В честь героев прогремели оружейные залпы.