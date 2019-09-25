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Накануне Дня пожилого человека рязанцам вручили награды

В среду, 25 сентября, в Рязани начались торжественные мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека. Участников поприветствовал зампред регионального правительства Роман Петряев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Денис Боков, представители общественных организаций, участники и ветераны ВОВ, пенсионеры, курсанты Академии. Денис Боков вручил благодарность Рязанской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов за многолетний добросовестный труд и успешное сотрудничество с министерством.

Творческие коллективы ветеранов и детские ансамбли выступили с музыкальными номерами.

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