Летом прошлого года на территории Шацкого района были найдены останки древних акул. Они могут принадлежать ранее неизвестным науке видам. Об этом сообщает ТАСС.



Зубы акул, которые относятся к сеноманской эпохе мелового периода (100-95 млн лет назад), были обнаружены на карьере Малый Пролом в Шацком районе. Их нашли исследователи из РГУ имени Есенина.



Заведующий кафедрой географии, экологии и природопользования вуза Алексей Водорезов рассказал, что к исследованиям останков акул подключились эксперты из Франции, Чили и Коста-Рики. Именно они и предположили, что зубы принадлежат ранее неизвестным науке видам.



Такие зубы в других регионах ранее не находили. Поэтому возможно, что акулы жили только на территории современной Рязанской области. Во время сеноманской эпохи мелового периода здесь было мелководное море. Возможно, название нового вида акул будет связано с Рязанью.



Всего было найдено пять зубов. Исследователи предполагают, что акулы достигали в размере полутора-двух метров, жили они на мелководье и были похожи на современных.



Сейчас исследователи готовят доклад. С ним они планируют выступить перед учёным сообществом в августе 2020 года.

